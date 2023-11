ICP tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Die Aktie von Icp weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Basierend auf diesem Vergleich wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Icp als unterbewertet angesehen. Das KGV von 21,62 liegt insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Marine", der bei 34,55 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Aktie von Icp eine Rendite von -20 Prozent auf, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,01 Prozent, und auch hier liegt Icp mit 10,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Icp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 42,86 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenrendite, des KGVs, der Branchenvergleiche und des Relative Strength Index ein gemischtes Bild der Icp-Aktie, das auf eine unrentable Dividendenrendite, eine unterbewertete fundamentale Analyse und eine unterdurchschnittliche Jahresperformance hinweist.