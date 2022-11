ICP DAS - BMP erstmals auf der COMPAMED 2022 in Deutschland vertreten

Hsinchu (ots/PRNewswire) -ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), ein taiwanesischer Anbieter von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), wird auf der COMPAMED 2022 erstmals TPU-Granulat mit 50 % Wolframanteil (W50) vorstellen. Die Messe – ein Schmelztiegel für Hightech-Lösungen im Bereich der Medizintechnik – findet vom 14. bis zum 17. November in Düsseldorf statt.ICP DAS - BMP wird drei Produktreihen von hochstabilen TPU-Pellets in Medizinqualität präsentieren: Alithane™ (ALP-Serie), Durathane™ (ALC-Serie) und Arothane™ (ARP-Serie). In diesem Jahr stellt ICP DAS - BMP eine neue Reihe von Pellets mit einem Wolframgehalt von 30 % (W30) bzw. 50 % (W50) vor. Im weiteren Verlauf plant ICP DAS - BMP die Entwicklung von Pellets mit 70 % Wolframgehalt (W70) sowie eine neue ARP-CHDM-Serie im Jahr 2023.Alle medizinischen TPU-Pellets von ICP DAS - BMP werden zu 100 % in Taiwan hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende Biokompatibilität, hydrolytische und chemische Beständigkeit, mechanische Eigenschaften und Radiodichte aus. Außerdem können sie individuell angepasst und farblich abgestimmt werden. Um Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, bietet ICP DAS - BMP kürzere Lieferzeiten und akzeptiert auch kleinere Bestellmengen.Die Anwendungen von TPU-Pellets in Medizinqualität reichen von der Krebsbehandlung über urologische Geräte bis hin zu Zahnspangen und ähnlichem. Bereits kurz nach seiner Gründung erzielt ICP DAS - BMP hervorragende Ergebnisse im In- und Ausland. Medizinproduktehersteller aus Südkorea, Israel und Frankreich haben sich für die zuverlässigen und hochwertigen TPUs von ICP DAS - BMP entschieden.Besuchen Sie den Stand von ICP DAS - BMP in Halle 08B, Stand 8BC17-2, von 14. bis 17. November 2022 und erfahren Sie mehr über die neue ARP-CHDM-Serie.Informationen zu ICP DAS - BMPAls Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach TPUs (thermoplastischem Polyurethan) in medizinischen Anwendungen hat ICP DAS im Jahr 2018 eine neue Geschäftseinheit zur Entwicklung und Produktion von TPUs in Medizinqualität gegründet: ICP DAS - BMP. Das Unternehmen hat die ISO 13485-Zertifizierung für seine Rohmateriallager und Produktionsanlagen erhalten.ICP DAS - BMP verfügt über eigene Labors für Polymerisation, Analyse der physikalischen Eigenschaften und Zytotoxizitätstests. Alle von ICP DAS - BMP gelieferten TPUs sind nach der amerikanischen Norm USP Class VI zertifiziert und entsprechen der internationalen Norm ISO 10993. Die Materialien haben Tests zur Sensibilisierung der Haut und zur Zytotoxizität gemäß ISO 10993-5 und ISO 10993-10 bestanden. Diese ermöglichen es ICP DAS - BMP, die Biokompatibilität für Hersteller von Medizinprodukten zu garantieren.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://bmp.icpdas.com/Für TPU-Produkte, -Lösungen und -Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an uns: sales_bmp@icpdas.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1933281/Banner.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1934616/icpdas_bmp_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/icp-das---bmp-erstmals-auf-der-compamed-2022-in-deutschland-vertreten-301665009.htmlPressekontakt:Helen Chi,helen_chi@icpdas.comOriginal-Content von: ICP DAS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell