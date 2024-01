ICP Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Icp als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Icp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 55,56. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Icp. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Icp-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.007 SGD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Icp bei -22,22 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Marine"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,75 Prozent, wobei Icp mit 16,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.