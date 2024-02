ICP Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Die technische Analyse der Icp-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,01 SGD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,007 SGD liegt und somit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,01 SGD, was ebenfalls einem Abstand von -30 Prozent entspricht und zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt die Rendite der Icp-Aktie bei -11,11 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,17 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Icp um 2,06 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Icp beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Icp eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Icp zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 60 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 57,14. Insgesamt wird die Icp-Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.