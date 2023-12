ICO Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die längerfristige Betrachtung des RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 und 50 Handelstage führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Ico-Aktie. Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie.