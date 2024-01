ICO Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Ico wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet, wobei sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung berücksichtigt wurden. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Stimmungsänderung hingegen zeigte kaum Veränderungen und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Ico.

In der technischen Analyse ergab sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht". Sowohl der GD200 als auch der GD50 verliefen unter dem aktuellen Kurs der Aktie, was zu einer negativen Bewertung führte.

Auch die Anleger-Stimmung wurde in den sozialen Medien als neutral bewertet, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führte insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führten zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ico, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.