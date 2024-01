ICO Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für die Aktie Ico einen Wert von 49,33 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" beurteilt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie Ico haben in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Dies bedeutet, dass das Stimmungsbild in den sozialen Medien neutral ist. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben keine signifikanten Unterschiede aufgewiesen. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ico-Aktie von 0,22 HKD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,22 HKD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,21 HKD auf, was einem Abstand von +4,76 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie Ico derzeit neutral eingestuft wird, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken als auch in der technischen Analyse.