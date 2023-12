ICL Israel Chemicals Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen. In Bezug auf Icl haben sich die Stimmung und das Interesse in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Icl in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche ("Materialien") fällt auf, dass Icl eine Rendite von 125,82 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Icl mit 125,82 Prozent weit darüber. Diese herausragende Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icl bei einem Wert von 28 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Icl mit 2,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividende wird somit mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu einer guten Bewertung führt.