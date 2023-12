ICL Israel Chemicals Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Icl wird anhand verschiedener Kriterien analysiert und bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28,43, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Icl 2,57 % aus, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,04 eine neutrale Bewertung an. In der technischen Analyse erhält die Aktie aufgrund der Abweichung des Schlusskurses von den Durchschnittswerten der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Icl-Aktie daher in der Analyse ein "Neutral"-Rating.