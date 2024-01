ICL Israel Chemicals Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragsstärke und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Icl beträgt das aktuelle KGV 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Icl daher weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher von der Redaktion neutral eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Icl-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2125,84 ILS lag, während der aktuelle Kurs bei 1802 ILS liegt, was einer Abweichung von -15,23 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1868,72 ILS, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich für die kurzfristige Analysebasis eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Icl derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Betrachtet man die weichen Faktoren wie das Sentiment und den Buzz, ergibt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Somit wird Icl insgesamt als neutral bewertet.