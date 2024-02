ICL Israel Chemicals Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Icl hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 125,82 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +125,82 Prozent im Branchenvergleich für Icl bedeutet, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Icl mit einer Rendite von 125,82 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icl beträgt aktuell 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte unsere Analyse kaum Veränderungen in der Stimmung für Icl in den letzten Wochen feststellen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Icl liegt bei 15,49, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Gut" für die Aktie von Icl.