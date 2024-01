ICICI Bank Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Icici Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso verhält es sich beim 25-Tage-RSI mit einem Wert von 55,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Icici Bank eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

Was das Sentiment und Buzz betrifft, so zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Icici Bank in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Jedoch wird eine steigende Aufmerksamkeit verzeichnet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Icici Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wird die Aktie auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Insgesamt wird die Icici Bank-Aktie für verschiedene Analyseindikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.