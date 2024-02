ICICI Bank Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Icici Bank-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Bei Icici Bank zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tage-Durchschnitt der Icici Bank-Aktie beträgt aktuell 965,5 INR, während der letzte Schlusskurs bei 1023,25 INR liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1007,2 INR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Icici Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Icici Bank besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI für Icici Bank liegt bei 49,49 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.