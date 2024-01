ICICI Bank Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Icici Bank-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 942,88 INR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von +5,7 Prozent aufgebaut hat und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 960,32 INR, was einer Differenz von +3,78 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Icici Bank-Aktie liegt bei 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,02, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Icici Bank.

Das Anleger-Sentiment für die Icici Bank-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Icici Bank diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Unternehmen erhielt eine "Neutral"-Bewertung, da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Icici Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI und des Sentiments.