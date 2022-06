ICG Enterprise Trust Plc-Aktie: Portfolio Update!

ICG Enterprise Trust plc (ICGT) freut sich, bekannt zu geben, dass sie kürzlich zwei neue direkte Co-Investitionen getätigt und im Namen ihrer Aktionäre in ein sekundäres Portfolio investiert hat. Precisely: direkte Co-Investition an der Seite von Clearlake Capital und Insight Partners Am 15. Juni 2022 investierte ICGT an der Seite von Clearlake Capital und Insight Partners, beides führende amerikanische Private-Equity-Manager,… Hier weiterlesen