ICF-Anleger wird’s freuen!

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Icf eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Icf daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt bekommt Icf von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Analystenbewertung: Aus langfristiger Sicht wird die Icf-Aktie laut den Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Icf im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie ist bei 138 USD angesiedelt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 2,18 Prozent erzielen würde, da sie derzeit 135,05 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Neutral". Insgesamt vergibt die Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analystenbewertung.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 32,97 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Icf damit 6,4 Prozent über dem Durchschnitt (26,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 74,38 Prozent. Icf liegt aktuell 41,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen hat Icf auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,39 %, was 4,86 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,25 % beträgt. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".