ICF Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Icf war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Hierbei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Bei der Aktie von Icf zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 für Icf bei 57,5 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt aber ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Icf-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite von Icf bei 0,39 Prozent, was 4,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.