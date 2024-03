ICF Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Icf-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine niedrige Bewertung von 0,4%. Im Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt für "Professionelle Dienstleistungen" bei 5,32%, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird ein Durchschnitt von 132,5 USD für den Schlusskurs der Icf-Aktie in den letzten 200 Handelstagen berechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 148,99 USD, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 146,66 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Diskussionsstärke deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Icf-Aktie daher insgesamt mit einem positiven Rating bewertet, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und das Interesse der Anleger.