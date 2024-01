ICF Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Icf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien des gleichen Sektors ("Industrie") um 116,14 Prozent unter dem Durchschnitt (149,12 Prozent) liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,79 Prozent, und Icf liegt aktuell 25,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Icf-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 138 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Icf-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 57, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,93 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Icf-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 122,9 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (132,4 USD) ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie von Icf auf Basis der verschiedenen Analysen als "Neutral" bis "Gut" bewertet.