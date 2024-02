ICF Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Icf-Aktie ist laut der Analyse von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergab sich, dass die Icf-Aktie weniger Beachtung erfuhr als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Icf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -1,99 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,14 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 202,56 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Icf-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Icf gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 138 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,22 Prozent entspricht und zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.