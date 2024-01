ICF Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Icf. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 41,08 Punkte, was bedeutet, dass Icf derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,51 im neutralen Bereich, so dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Icf daher als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Icf derzeit eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Icf-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, haben Analysten in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Icf vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Icf aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 2,47 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 138 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Icf auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings waren die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv gestimmt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stimmung bezüglich Icf als "Neutral" eingestuft werden muss.