ICF Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Icf liegt bei 19,44, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,7 und wird ebenfalls als "gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Icf derzeit als "gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 127,6 USD, während der Aktienkurs bei 151,79 USD liegt, was einer Abweichung von +18,96 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 137,2 USD, was einer Abweichung von +10,63 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "gut".

Langfristig gesehen wird die Icf-Aktie laut Analystenmeinungen als "gut" eingestuft, mit insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Icf vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 138 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -9,08 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Icf eine Gesamteinstufung als "neutral". Die Diskussionsintensität im Netz ist üblich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Somit wird die Icf insgesamt als "neutral" bewertet.