ICF Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Icf hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Icf im Branchenvergleich eine Outperformance von +44,65 Prozent erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 244,55 Prozent, was bedeutet, dass Icf mit einer Rendite von 204,39 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Icf in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Icf-Aktie von 151,29 USD mit einer Entfernung von +18,2 Prozent vom GD200 (127,99 USD) ein gutes Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 137,68 USD, was bedeutet, dass der Abstand zum aktuellen Aktienkurs +9,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Icf-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Icf eine Dividendenrendite von 0,4 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen" (5,21 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz beträgt 4,81 Prozentpunkte, weshalb die aktuelle Einstufung für die Dividende "Schlecht" ist.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Icf weist ein KGV von 27,67 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen" (KGV: 53,4) deutlich günstiger ist und somit als unterbewertet eingestuft wird. Insgesamt wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.