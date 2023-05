IBU-tec neuer Grosskunde – Asien.

2022 war gut für IBU-tec und 2023 soll es weitergehen. Batterien sind Trumpfkarte

Die IBU-tec advanced materials AG hat in 2022 nach vorläufigen, nicht-testierten Zahlen nach HGB-Rechnungslegung einen Umsatz von 53,9 Mio EUR erzielt – plus 22 % gegenüber Vorjahr. Und das EBITDA erhöhte sich um 21,8 % von 5,5 Mio EUR im Geschäftsjahr 2021 auf 6,7 Mio EUR im Jahr 2022. Für 2023 rechnet IBU-tec mit einer erneuten deutlichen Umsatzsteigerung auf 62 bis 64 Mio EUR, gestützt vor allem durch das starke Wachstum im Batteriebereich.

Gesamtleistung im Batteriebereich soll sich auf über 14 Mio EUR in 2023 nahezu verdoppeln.

In diesem Zusammenhang prüft IBU-tec bereits konkrete Schritte, um den geplanten Ramp-up der Produktionskapazitäten für LFP-Batteriematerial auf 25.000 Tonnen pro Jahr zu beschleunigen. Zur Weiterentwicklung des Batteriematerials forscht IBU-tec zudem an neuen, innovativen Materialien und Einsatzmöglichkeiten und baut hierfür auch den Vertrieb weiter aus. Unter Berücksichtigung der dafür notwendigen Aufwendungen von rd. 1 Mio EUR erwartet IBU-tec 2023 ein EBITDA zwischen 6,5 und 6,8 Mio EUR. Die EBITDA-Marge 2023 soll entsprechend zwischen 10,4 und 10,6 % liegen. Das Ergebnis wird dabei auch von den allgemeinen Kostensteigerungen infolge der Inflation beeinflusst. An der mittelfristigen Prognose der IBU2025-Strategie hält IBU-tec fest und erwartet 2025 einen Umsatz von 102 bis über 130 Mio. EUR, bei einer EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec Anfang März bei Voralge der Zahlen: „Der Batteriebereich wird unserer Erwartung als einer der ganz zentralen Wachstumstreiber gerecht. Die großen Automobilhersteller setzen immer stärker auf LFP in der E-Mobilität. Es macht uns stolz, wichtiger Teil dieses Zukunftsmarktes zu sein und mit unserer umfassenden Expertise an führender Position die Innovationen bei Batteriematerialien aktiv voranzutreiben. Wir werden unseren Wachstumskurs in diesem Bereich deshalb auch 2023 und darüber hinaus konsequent fortführen. Zusätzlich wird in den kommenden Jahren auch das Glascoating stark wachsen, bei dem wir die Kapazitäten der hohen Nachfrage folgend jetzt ausgebaut haben.“

