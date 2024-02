Mit IBU-tec advanced materials wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibu-tec Advanced Materials liegt bei 48, was im Vergleich zum Branchenwert von 93,86 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 44,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -17,72 Prozent, und Ibu-tec Advanced Materials liegt aktuell 44,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ibu-tec Advanced Materials als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 80,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 57,02 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Für Anleger, die in die Aktie von Ibu-tec Advanced Materials investieren, bietet die Dividendenrendite eine Rendite von 0,24 %, was 4,97 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.