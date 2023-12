IBU-tec advanced materials Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation für Ibu-tec Advanced Materials haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf das Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ibu-tec Advanced Materials eine Performance von -28,66 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,2 Prozent, was eine Underperformance von -23,46 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 24,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,88 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 19,81 EUR, was zu einem Abstand von -9,74 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibu-tec Advanced Materials mit einem Wert von 75,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 102. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.