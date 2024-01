IBU-tec advanced materials Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "European Metals Holdings":

Die Dividende der Ibu-tec Advanced Materials steht derzeit im Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -4,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ibu-tec Advanced Materials eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag negative Diskussionen überwiegen. Die Anleger zeigten an insgesamt sechs Tagen eine größtenteils neutrale Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Ibu-tec Advanced Materials bei 98,73 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 68,29 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Ibu-tec Advanced Materials in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend. Die Aktie wird daher von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.