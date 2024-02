IBU-tec advanced materials Aktie: Finger Weg!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Ibu-tec Advanced Materials wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung kann einen erheblichen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien rund um Ibu-tec Advanced Materials untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung für die Aktie führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Ibu-tec Advanced Materials in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 36,2 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 36,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ibu-tec Advanced Materials liegt bei 80,87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.