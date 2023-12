IBO Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Ibo zeigt, dass die Rendite im letzten Jahr bei -91,89 Prozent lag. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt der Aktienkurs von Ibo um 86,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -13,25 Prozent, und Ibo liegt aktuell 78,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Ibo in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ibo vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ibo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,75 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,138 HKD liegt deutlich darunter (-81,6 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,15 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Ibo-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Ibo eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "IT-Dienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent hat, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.