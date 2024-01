IBO Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Bekaert":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Ibo nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ibo in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Bezogen auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -91,88 Prozent im vergangenen Jahr, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 81,33 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -13,16 Prozent, wobei Ibo aktuell um 78,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ibo bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag um 5,47 Prozentpunkte bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibo 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Ibo aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.