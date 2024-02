IBO Aktie: Chancenlos!

Die Ibo-Aktie wird als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 einen Abstand von 49 Prozent zum Branchen-KGV von 52,21 aufweist. Daher wird sie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ibo ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ibo mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 % bei IT-Dienstleistungen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ibo-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Bereich schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,42 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 HKD liegt, was einer Abweichung von -78,57 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,11 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,09 HKD, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Ibo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.