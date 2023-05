IBM: Potenzielles Kursziel von 128,91 € - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Nach Ansicht der Analysten wird die IBM-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt +14,90% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +0,83%

• Das Kurspotenzial von IBM beträgt 128,91 €

• Guru-Rating für IBM bleibt unverändert bei 3,38

Gestern verzeichnete IBM am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,83%. In den letzten fünf Handelstagen und damit in einer ganzen Woche fielen die Ergebnisse jedoch auf -2,30%. Der Markt scheint also derzeit relativ pessimistisch gestimmt zu sein.

Das aktuelle Kursziel für IBM liegt bei 128,91 €. Die Bankanalysten sind sich einig und halten die Aktie mittelfristig für vielversprechend. Wenn sie Recht behalten sollten investoren mit dieser Aktie eine Rendite von +14,90%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung allerdings nach einem schwachen Trend der...