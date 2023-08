IBM: Potenzial für Kursanstieg um 0,44% auf 130,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Das jüngste Ergebnis von IBM am Finanzmarkt zeigt eine leichte Veränderung mit einer Kursentwicklung von -0,09%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Gesamtergebnis -0,97%, was ein relativ neutrales Marktverhalten widerspiegelt.

Allerdings halten Bankanalysten die Aktie für unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 130,34 EUR (+0,44%). Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht angesichts der neutralen Trend-Entwicklung in letzter Zeit. Dennoch empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie als starkes Investment; ein weiterer ist optimistisch eingestellt und setzt auch auf “Kauf”. Zwölf Experten geben hingegen eine neutrale Bewertung ab (“Halten”). Nur ein Experte würde IBM sofort zum Verkauf raten.

Zusammengefasst gibt es einen Anteil von +27,78%, bei dem noch Optimismus herrscht. Das...