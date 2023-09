IBM: Mittelfristiges Kursziel bei 138,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens IBM verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,90%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert sogar um insgesamt -4,22%, was auf zunehmende Pessimismus am Markt schließen lässt.

Dennoch prognostizieren Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 138,00 EUR für die Aktie. Dies entspricht einem Potenzial von +4,06% gegenüber dem aktuellen Stand.

Vier Analysten empfehlen momentan einen starken Kauf der IBM-Aktie und ein weiterer sieht die Aktie als “Kauf” an. Elf Experten halten das Papier für neutral (“halten”), während nur einer davon überzeugt ist, dass es verkauft werden sollte. Ein Experte spricht sich sogar dafür aus, sofort zu verkaufen.

Das positive Urteil der Mehrheit wird zusätzlich durch das bewährte Guru-Rating bestätigt. Dieses liegt...