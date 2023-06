IBM: Mittelfristiges Kursziel bei 129,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Aktie von IBM hat in den letzten fünf Handelstagen einen starken Rückgang von -5,86% verzeichnet, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und bietet ein Investitionspotenzial von +8,78%.

• Am 23.06.2023 fiel der IBM-Kurs um -1,33%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 129,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,40

Vier Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während ein weiterer Optimismus zeigt und das Rating “Kauf” vergibt. Acht Experten empfehlen die Bewertung “halten”. Nur einer der befragten Bankanalysten sieht den Wert als Verkauf an und einer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das positive Ergebnis des Guru-Ratings bestätigt diese Einschätzung zusätzlich.