IBM: Kursziel von 134,00 EUR laut Analysten nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von IBM um +0,11% zu und zeigt damit eine leicht positive Kursentwicklung. Auf Sicht des vergangenen Monats verzeichnet sie jedoch einen Verlust in Höhe von -0,18%. In der Bewertung durch Bankanalysten wird aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 134,00 EUR gesehen. Dies entspräche einem Rückgang von -2,66% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• IBM: Intraday-Anstieg um +0,11%

• Mittelfristiges Kursziel bei 134,00 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +27,78%

Vier Analysten sind derzeit optimistisch für die Aktie und sehen sie als starken Kauf an. Ein weiterer Experte teilt diese Einschätzung und spricht ebenfalls eine Kaufempfehlung aus. Das Gros der Analysteneinschätzungen fällt jedoch eher neutral aus: Zwölf Experten bewerten die IBM-Aktie mit “halten”, während ein Experte sogar...