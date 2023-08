IBM: Kursziel von 130,44 EUR laut Analystenmeinung nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Aktie von IBM hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,03% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen jedoch konnte ein positiver Trend beobachtet werden und der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein (+1,36%). Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 130,44 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von -1,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Während vier Analysten die Aktie als stark kaufenswert einstufen und ein weiterer Experte sie als Kauf empfiehlt (insgesamt also fünf positive Ratings), sehen zwölf Experten die Aktie eher neutral und einer rät sogar...