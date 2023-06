IBM: Kursziel von 129,12 EUR erreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Aktie von IBM hat sich am gestrigen Tag an der Börse um -0,17% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte die Aktie eine negative Entwicklung von -4,96%. Der Markt scheint derzeit nicht besonders optimistisch zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 129,12 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +8,96%, falls sie Recht behalten sollten. Allerdings gibt es auch Analysten mit einer anderen Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

4 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer spricht eine positive Empfehlung aus. Die Bewertungen “Halten” und “Verkaufen” verteilen sich auf insgesamt 9 Experten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,40.

Zusammenfassend ist anzumerken:

• Am 26.06.2023 betrug die Kursentwicklung -0,17%.

• Das...