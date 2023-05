IBM: Kursziel von 128,77 EUR möglich

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Nach Einschätzung der Analysten ist die IBM-Aktie momentan unterbewertet und bietet Potenzial.

Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 128,77 EUR.

• IBM legt am 05.05.2023 um +0,54% zu

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +15,18%

• Guru-Rating bleibt bei 3,38

Gestern konnte die Aktie von IBM einen Anstieg um +0,54% verbuchen.

Insgesamt betrachtet gab es in den letzten fünf Handelstagen jedoch einen Rückgang von -2,38%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Das mittelfristige Ziel für die Aktie liegt bei 128,77 EUR.

Ein potenzielles Kurswachstum von +15,18% könnte damit Investoren winken.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach den jüngsten Entwicklungen der Aktienkurse.

Vier Experten empfehlen aktuell den Kauf der Aktien. Fünf weitere...