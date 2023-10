IBM: Das Kursziel liegt bei 138,48 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +2,80%.

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Am Finanzmarkt legte die Aktie von IBM am gestrigen Tag um +0,36% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +0,87%. Trotzdem sind sich Bankanalysten sicher: Die Aktie ist unterbewertet und hat mittelfristig das Potenzial auf einen Kurssprung.

Der Durchschnitt aller Analystenmeinungen sieht das Kursziel bei 138,48 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies eine Renditeerwartung in Höhe von +2,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 18 Analysten empfehlen vier ein starkes Kaufsignal für die Aktie. Ein weiterer Experte setzt das Rating auf “Kauf”. Mit einer neutralen Bewertung positionieren sich elf Analysten als “halten”. Lediglich ein Vertreter gibt an, dass die Aktien verkauft werden sollte. Ein weiterer Experte stimmt ihm sogar vollständig zu.

Das positive...