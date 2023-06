IBM: Kursziel bei 131,03 EUR - Analystenmeinungen und Trend-Indikator

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

IBM ist am gestrigen Handelstag an der Börse um -0,06% gefallen. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich ein insgesamt positiver Trend von +1,91% ergeben. Trotzdem gehen Bankanalysten davon aus, dass das wahre Kursziel bei 131,03 EUR liegt.

• IBM mit -0,06% am 12.06.2023

• Aktuelles Kursziel bei 131,03 EUR (+4,12%)

• Guru-Rating bleibt unverändert (3,40)

Sollte die Meinung der Analysten stimmen und IBM tatsächlich auf das Kursziel steigen können, hätten Investoren ein Potenzial von +4,12%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht.

Es gibt vier starke Kaufempfehlungen für die Aktie sowie eine optimistische Einschätzung als “Kauf”. Acht Analysten bewerten sie neutral mit “halten”, während eine Stimme einen Verkauf empfiehlt und sogar einer meint sofort verkaufen zu sollten.

Insgesamt wird die Stimmung jedoch...