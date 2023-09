IBM: Kursziel bei 125,18 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Experten sind der Meinung, dass die IBM-Aktie momentan nicht angemessen bewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei -9,49% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 25.09.2023 stieg die IBM-Aktie um +0,23%

• Das aktuelle Kursziel für IBM beträgt 125,18 EUR

• Guru-Rating von IBM bleibt unverändert bei 3,33

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die IBM-Aktie an der Börse ein Plus von +0,23%, was sich auf eine Woche mit einem neutralen Trend und einem Gesamtplus von +0,50% summiert. Der Markt scheint in dieser Hinsicht derzeit relativ ausgeglichen zu sein.

Obwohl es bereits Anzeichen einer positiven Entwicklung gab, sind sich die Analysten einig: das tatsächliche Kursziel von IBM liegt bei 125,18 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren beim Einstieg in den Titel eine mögliche Rendite im Bereich von -9,49%. Einige Experten teilen...