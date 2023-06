IBM: Experten sehen Kurspotential von +4,98%

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens IBM ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 129,54 EUR und würde damit ein Potential von +4,98% eröffnen.

• Am 30.06.2023 wird ein Anstieg um +0,04% erwartet

• Derzeitiges Kursziel: 129,54 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,40

Der gestrige Handelstag bescherte IBM einen Zuwachs von +0,04%. In den vergangenen fünf Tagen stieg die Aktie um insgesamt +2,11%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und einer sieht sie ebenfalls positiv mit dem Rating “Kauf”. Acht Experten halten dagegen eine neutrale Position (“halten”), während einer die Empfehlung zum Verkauf ausspricht. Ein weiterer Experte rät sogar dazu IBM sofort zu verkaufen.

Aktuell sind somit noch immer rund...