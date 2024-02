IBM-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Analystenbewertung für IBM in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten dem Unternehmen insgesamt ein "Gut" Rating vergeben haben. In den letzten Monat wurde jedoch eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" abgegeben, was auf eine unterschiedliche Einschätzung der Analysten hindeutet. Der aktuelle Kurs von 185,79 USD wird als negativ bewertet, da eine Entwicklung von -14,28 Prozent erwartet wird, mit einem mittleren Kursziel von 159,25 USD.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat IBM in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,35 Prozent erzielt, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 581,73 Prozent hatte, was bedeutet, dass IBM 560,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf IBM war größtenteils positiv, basierend auf sozialen Plattformen, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine überwiegend positive Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die IBM-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen als überverkauft eingestuft wird. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten, der Branchenvergleich und der Anlegerstimmung eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die IBM-Aktie.

