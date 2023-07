IBM: Analysten sehen Potenzial von +5,14%

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von IBM eine Kursentwicklung von +0,07%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen ein Plus von +1,19%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 129,13 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +5,14%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während 4 Analysten das Unternehmen als starken Kauf empfehlen und 1 Analyst den Kauf empfiehlt, sind 8 Experten neutral positioniert und einer ist der Meinung, dass das Unternehmen verkauft werden sollte. Der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten liegt somit bei +33,33%. Das Guru-Rating beträgt nun 3,40 nach zuvor ebenfalls 3.40 (“Guru-Rating ALT”).