IBM: Analysten sehen Kursziel bei 131,80 EUR

Die IBM-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 131,80 EUR, was ein Kurspotenzial von +1,66% eröffnet.

• IBM legt am 17.08.2023 um +0,54% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,39

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +27,78%

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie insgesamt -1,20% an Wert verloren und der Markt zeigt sich pessimistisch. Dennoch bleiben vier Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Ein weiterer Experte teilt diese Einschätzung zwar nicht in vollem Umfang, bewertet die Aktie jedoch immer noch positiv mit “Kauf”. Die Mehrheit der Experten gibt das Rating “halten” und nur ein einziger Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt betrachtet ist das Guru-Rating unverändert geblieben und liegt stabil bei 3,39.