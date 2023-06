IBM: Analysten sehen Kursziel bei 131,64 EUR mit +5,73% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Nach einem Anstieg um +0,56% am Vortag hat sich der IBM-Kurs in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,84% verbessert. Die Marktlage scheint also derzeit recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von IBM beträgt aktuell 131,64 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Plus von +5,73%. Obwohl vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer das Rating “Kauf” verleiht, sind acht Experten unentschlossen (“halten”), während eine Person sogar einen Verkauf ratet. Trotzdem bleibt insgesamt eine positive Einschätzung unter den Analysten bestehen (+33,33%).

Abschließend ist noch anzumerken, dass das Guru-Rating ebenfalls positiv geblieben ist (3.40).