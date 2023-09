IBM: Analysten prognostizieren Kursziel von 125,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die IBM-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,38% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +0,65%. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 125,18 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potenzial in Höhe von -9,62% haben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige geben stattdessen sogar eine Verkaufsempfehlung ab.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und einer sieht das Rating “Kauf”. Elf Experten bewerten die Aktie als “halten”, während nur einer glaubt, dass Anleger verkaufen sollten. Ein Experte hält IBM für ein sofortiges Verkaufsobjekt.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil...