IBM: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel von 129,13 EUR

Die IBM-Aktie hat gestern einen Anstieg von +0,07% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtperformance bei einem Plus von +1,19%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für IBM bei 129,13 EUR liegt – dies würde ein Potenzial von +5,14% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie.

Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und ein weiterer empfiehlt sie zum Kauf. Acht Experten halten ihre Position weitgehend neutral (Bewertung “Halten”). Einer empfiehlt den Verkauf der Aktien und einer weitere(n) rät sogar dazu, diese sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating für IBM beläuft sich nun auf 3,40 nach zuvor ebenfalls 3,40. Der Anteil optimistischer...