IBM: Aktie unterbewertet - Kursziel 132,98 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die IBM-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel läge um -1,31% unter dem aktuellen Wert.

• Das mittelfristige Kursziel für IBM beträgt 132,98 EUR

Gestern legte die Aktie von IBM an den Finanzmärkten um +0,21% zu und erzielte damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,95%. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Ob die Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist dabei ein Kaufsignal mit einem Potenzial von -1.31%, falls sie recht behalten sollten. Allerdings teilen...